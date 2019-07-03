Дожди и грозы ждут казахстанцев 3 июля

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на северо-западе и севере – сильные дожди, на юге – пыльная буря, лишь на юго-западе республики ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РПГ "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более. В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более. В Костанайской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, град, ветер 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-22 м/с, В Карагандинской области порывы 25 м/с, местами возможен град. В Атырауской области местами ожидается шквал, днем усиление ветра 15-20 м/с. Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается шквал, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с. В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Мангистауской, Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами – ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В период с 03 по 04 июля в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на прилегающей территории г. Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Прогноз погоды в Алматы: днем 20°, ливневый дождь.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 19°, облачно: слабый дождь.

Прогноз погоды на 3 июля.

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