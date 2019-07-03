Сагинтаев поручил расширить сеть автобусных перевозок в Алматы

Он отметил дальнейший принцип развития города: социальная инфраструктура должна быть в шаговой доступности — это детские площадки, поликлиники, общественные парки и места досуга.

Фото : пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочей поездкой Алатауский район, передает Zakon.kz. - Работал в Алатауском районе нашего города — проблемы очевидны. Люди жалуются на отсутствие асфальтированных дорог, освещения, облагороженных территорий, дефицит общественного транспорта, пробки и т. д. Хотя микрорайоны считаются "окраиной", стандарты жизни надо повышать. Принцип развития мегаполисов Президента Токаева — "город без окраин". В первую очередь это касается Алматы, - сказал Сагинтаев. Он отметил дальнейший принцип развития города: социальная инфраструктура должна быть в шаговой доступности — это детские площадки, поликлиники, общественные парки и места досуга. - Ставлю задачу расширить сеть автобусных перевозок, внедрить новые маршруты, повысить квалификацию специалистов автопарков. Аким Алатауского района должен представить скорректированный план развития района с учетом ожиданий и запросов населения, - подытожил он.

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