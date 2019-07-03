Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сагинтаев поручил расширить сеть автобусных перевозок в Алматы

Он отметил дальнейший принцип развития города: социальная инфраструктура должна быть в шаговой доступности — это детские площадки, поликлиники, общественные парки и места досуга.

Фото : пресс-служба акимата Алматы3 июля 2019, 09:13

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил с рабочей поездкой Алатауский район, передает Zakon.kz.

- Работал в Алатауском районе нашего города — проблемы очевидны. Люди жалуются на отсутствие асфальтированных дорог, освещения, облагороженных территорий, дефицит общественного транспорта, пробки и т. д. Хотя микрорайоны считаются "окраиной", стандарты жизни надо повышать. Принцип развития мегаполисов Президента Токаева — "город без окраин". В первую очередь это касается Алматы, - сказал Сагинтаев.

Он отметил дальнейший принцип развития города: социальная инфраструктура должна быть в шаговой доступности — это детские площадки, поликлиники, общественные парки и места досуга.

- Ставлю задачу расширить сеть автобусных перевозок, внедрить новые маршруты, повысить квалификацию специалистов автопарков. Аким Алатауского района должен представить скорректированный план развития района с учетом ожиданий и запросов населения, - подытожил он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты