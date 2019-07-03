В ДЧС попросили жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие

4 июля 2019 года в 12ч. 55 мин. местного времени Департамент по ЧС г. Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения.

В этой Департамент просит жителей и гостей города Алматы сохранять спокойствие в связи с включением сирены, передает Zakon.kz.

4 июля 2019 года в 12ч. 55 мин. местного времени Департамент по ЧС г. Алматы проводит проверку технической готовности системы оповещения.

Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12ч.55м., в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.

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