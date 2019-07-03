Почти Хайзенберг: учителя в Туркестанской области задержали с девятью кг марихуаны

В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит у себя дома наркотики.

Полицейские Туркестанской области задержали преподавателя с девятью кг марихуаны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Кокнар" полицейские Туркестанской области задержали жителя Байдибекского района, подозреваемого в хранении наркотиков в особо крупном размере.

В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей хранит у себя дома наркотики. Специальная оперативно-следственной группа, созданная из числа сотрудников Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Туркестанской области и Байдибекского РОП, провела комплекс необходимых мероприятий.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя, работающего преподавателем истории в одной из районных школ. В ходе обыска в доме задержанного оперативники обнаружили в сарае и изъяли 9 пакетов с содержимым наркотического вещества растительного происхождения. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество является высушенной марихуаной, общим весом более 9 кг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Байдибекского РОП по статье 296 ч. 4. УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время полицейским Туркестанской области предстоит выяснить, с какой целью подозреваемый хранил у себя наркотики в особо крупном размере.

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