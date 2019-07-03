Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором будет рассмотрен ряд вопросов, передает Zakon.kz.

В частности, депутаты обсудят подготовку заключения по проектам законов: "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы"; "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий"; "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции".

Также будут обсуждены заключения по законопроектам "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года"; "О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды".

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