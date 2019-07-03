ПРАВМЕДИА: рассказываем, как наказать клеветника и оскорбителя
Что такое клевета и оскорбление, как с ними бороться.
Фото : pxhere.com3 июля 2019, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите эфир ПРАВМЕДИА. Будем говорить о том, что такое клевета и оскорбление, как с ними бороться, как наказать обидчика, если вас оскорбили или оклеветали в интернете или в реальной жизни.
Ведущие вебинара – юристы ТОО "Suleiman&Partners" Станислав Лопатин, Илья Князев и Юлия Макарская научат, что надо делать, чтобы защитить свою честь и достоинство в суде, как отстоять репутацию компании, и расскажут, какое наказание ждет лиц, задевших вашу честь, достоинство или деловую репутацию.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976078-4128be51128474e814177b60ff6d57e9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...