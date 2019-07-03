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ПРАВМЕДИА: рассказываем, как наказать клеветника и оскорбителя

Что такое клевета и оскорбление, как с ними бороться.

Фото : pxhere.com3 июля 2019, 11:00

Дамы и господа!

Смотрите эфир ПРАВМЕДИА. Будем говорить о том, что такое клевета и оскорбление, как с ними бороться, как наказать обидчика, если вас оскорбили или оклеветали в интернете или в реальной жизни.

Ведущие вебинара – юристы ТОО "Suleiman&Partners" Станислав Лопатин, Илья Князев и Юлия Макарская научат, что надо делать, чтобы защитить свою честь и достоинство в суде, как отстоять репутацию компании, и расскажут, какое наказание ждет лиц, задевших вашу честь, достоинство или деловую репутацию.


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