ПРАВМЕДИА: рассказываем, как наказать клеветника и оскорбителя

Что такое клевета и оскорбление, как с ними бороться.

Дамы и господа!

Смотрите эфир ПРАВМЕДИА. Будем говорить о том, что такое клевета и оскорбление, как с ними бороться, как наказать обидчика, если вас оскорбили или оклеветали в интернете или в реальной жизни.

Ведущие вебинара – юристы ТОО "Suleiman&Partners" Станислав Лопатин, Илья Князев и Юлия Макарская научат, что надо делать, чтобы защитить свою честь и достоинство в суде, как отстоять репутацию компании, и расскажут, какое наказание ждет лиц, задевших вашу честь, достоинство или деловую репутацию.

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