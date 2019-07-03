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Токаеву рассказали о ситуации на нефтяных месторождениях

Также заслушал информацию об итогах министерской встречи ОПЕК.

Фото : twitter3 июля 2019, 11:35

Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Каната Бозумбаева, передает Zakon.kz.

- Заслушал отчет министра энергетики К. Бозумбаева об итогах министерской встречи ОПЕК и нашей позиции по принятому там соглашению, а также о состоянии отрасли, ситуации на нефтяных месторождениях, работе с зарубежными компаниями, - отметил Президент.


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