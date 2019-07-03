Токаеву рассказали о ситуации на нефтяных месторождениях

Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Каната Бозумбаева, передает Zakon.kz.

Заслушал информацию министра энергетики К. Бозумбаева об итогах министерской встречи ОПЕК и нашей позиции по принятому там соглашению, а также о состоянии отрасли, ситуации на нефтяных месторождениях, работе с зарубежными компаниями. pic.twitter.com/IIpK4PKeSk