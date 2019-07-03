Токаеву рассказали о ситуации на нефтяных месторождениях
Также заслушал информацию об итогах министерской встречи ОПЕК.
Фото : twitter3 июля 2019, 11:35
Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Каната Бозумбаева, передает Zakon.kz.
- Заслушал отчет министра энергетики К. Бозумбаева об итогах министерской встречи ОПЕК и нашей позиции по принятому там соглашению, а также о состоянии отрасли, ситуации на нефтяных месторождениях, работе с зарубежными компаниями, - отметил Президент.
Заслушал информацию министра энергетики К. Бозумбаева об итогах министерской встречи ОПЕК и нашей позиции по принятому там соглашению, а также о состоянии отрасли, ситуации на нефтяных месторождениях, работе с зарубежными компаниями. pic.twitter.com/IIpK4PKeSk— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 3 июля 2019 г.
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