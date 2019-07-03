Осужден руководитель Администратора судов за злоупотребление должностными полномочиями

Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Актюбинской области было окончено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя РГУ "Администратор судов Актюбинской области" К. Женалимова, сообщает Zakon.kz.

- Женалимов К., используя служебные полномочия, в целях извлечения выгод и преимуществ для представителя частной компании, принял работы по ремонту административного здания суда на сумму 12,6 млн тенге без фактического их выполнения, - сообщили в департаменте.

1 июля приговором суда № 2 г. Актобе Женалимов осужден к 4 года 6 месяцам ограничения свободы. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!