Двух полицейских сбил свадебный кортеж в Алматы

Кроме того, пытаясь уйти от преследования, лихачи протаранили патрульный автомобиль.

В Алматы, пытавшийся уйти от преследования полицейских свадебный кортеж, сбил двух офицеров полиции, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, минувшим вечером на проспекте Аль-Фараби сотрудниками специализированного батальона дорожно-патрульной полиции Управления административной полиции был замечен кортеж из автомашин, водители которых грубо нарушали правила дорожного движения.

- Первая попытка остановить агрессивных водителей была на пересечении с улицей Жарокова: требования инспекторов они проигнорировали. Путь правонарушителям был блокирован на выезде на ВОАД, для их задержания экипаж остановил поток транспорта. Но фигуранты останавливаться даже не собирались. Автомашина Toyota Camry из данного кортежа сбила лейтенанта полиции Максата Килыбаева. Благо, ему удалось оттолкнуться от авто, поэтому телесные повреждения оказались незначительными. А, тем временем, другая машина из кортежа – LADA Priora, проигнорировав требования капитана полиции Жандоса Бугалова остановиться, совершила на него наезд (ушиб коленного сустава, от госпитализации отказался), затем ударила полицейскую служебную машину и на большом ходу продолжила движение. Инспектор, нашел в себе силы подняться и, немедля, на служебной машине бросился в погоню. На улице Сахариева ему удалось блокировать движение сразу трем автомобилям из данного кортежа. Машины были полны молодежью, которая возвращалась со свадьбы "Қыз ұзату". В одной из них находилась невеста, - рассказал подробности дела начальник Управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.

За рулем Toyota Camry-70" находился гр.Мамытжанов А.Б., 1996 года рождения. В отношении него составлены 2 административных протокола:

- по ст.613 ч.1 КРКобАП – неподчинение требованию сотрудника полиции

- по ст.590 ч.2 КРКобАП – управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков.

Автомашиной LADA Priora управлял гр.Хамза Е.М., 1998 года рождения. В отношении него составлены 4 административных протокола:

- по ст.590 ч.10 КРКобАП – использование шторок на стеклах авто

- по ст.613 ч.1 КРКобАП – неподчинение требованию сотрудника полиции

- по ст.603 ч.1 КРКобАП - использование стробоскопов на ТС

- по ст.590 ч.2 КРКобАП – управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков

За рулем автомашины марки Toyota Camry-30" находился гр.Укашев А.Ж., 1996 года рождения. В отношении него составлены 4 административных протокола:

- по ст.590 ч.2 КРКобАП – управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков

- по ст. 612 ч.1 КРКобАП – управление ТС без водительского удостоверения

- по ст. 230 ч.2 КРКобАП – отсутствие страхового полиса

- по ст.590 ч.5 КРКобАП – использование тонировки на стеклах авто.

Кроме того, водителям двух машин придется ответить по закону за наезд на сотрудников полиции и дорожно-транспортное происшествие.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!