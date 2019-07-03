Головкин и Канело борются за одного соперника в сентябре

Интереснее всего, что на днях появились сообщения о том, что Альварес сейчас не в лучшей форме из-за старой травмы.

Американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер в своем Twitter продолжает подогревать обстановку о возможном сопернике казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и чемпиона мира по двум версиям Сауля "Канело" Альвареса, передает Zakon.kz.

- Источники сообщают, что бой между Головкиным и Мунгией обсуждался. Другой вариант для Хайме? "Канело" Альварес. Эрик Гомес сегодня сказал мне: "Он мог бы сразиться с "Канело" или Головкиным. Он (Мунгия) хочет большого боя. У меня нет проблем с тем, чтобы сделать поединок "Канело" - Мунгия. Относительно боя Альвареса и Мунгии есть много переменных. Они могли бы подраться друг с другом 14 сентября. Один из них может встретиться с Головкиным, а "Канело" сразиться с Ковалевым. Golden Boy Promotions продвигает обоих мексиканцев, и Гомес сказал мне, что у "Канело" есть много вариантов от 169 до 175 фунтов. То же самое и у Мунгии в диапазоне от 154 до 160 фунтов, - сообщил Коппинджер в Twitter.

Интереснее всего, что на днях появились сообщения о том, что Альварес сейчас не в лучшей форме из-за старой травмы, которая периодически не дает ему покоя.

Впрочем, все тот же Майк Коппинджер выяснил всю правду у промоутера мексиканца Эрика Гомеса из Golden Boy Promotions, который заявил, что "Канело" выступит 14 сентября, как и планировалось ранее, а проблема с коленом не требует операции.

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