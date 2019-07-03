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Нигматулин: Поправки в бюджет – это реализация мер социальной господдержки

Центральные и местные госорганы должны так организовать работу, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся.

Фото : Ж.Куспанова3 июля 2019, 12:52

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что меры социальной поддержки, которые предпринимает сегодня государство, позволят решить многие социальные вопросы населения. 3 июля на пленарном заседании Мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021 годы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

- Продолжая социальную стратегию Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал ряд важных мер государственной поддержки социально уязвимых слоев населения. И это при непростой экономической ситуации в мире. Сегодня мы одобрили поправки в проект Закона «О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы», которые направлены, прежде всего, на решение актуальных социальных проблем граждан, - сказал Нигматулин.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса, теперь центральные и местные государственные органы должны так организовать работу, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся, те, у кого тяжелая жизненная ситуация.

В связи с этим Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на эффективности использования выделенных средств, отметив, что осенью в рамках парламентского контроля депутаты Мажилиса намерены вернуться к этому вопросу и проанализировать достигнутые результаты.

- Всем нам – и членам Правительства, и депутатскому корпусу - надо провести большую разъяснительную работу среди населения. И после завершения сессии депутаты во время выездов в регионы должны активно включиться в эту работу, - сказал Нигматулин.


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