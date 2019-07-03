Нигматулин назвал госпрограммы финансовой матрешкой

- У нас, откровенно говоря, программа, внутри программы программа!

При обсуждении очередных корректировок республиканского бюджета на 2019 год на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты затронули вопрос целесообразности финансирования рабочих специальностей по госпрограммам и это при условии, что еще не был сделан анализ потребностей рынка труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос поднял мажилисмен Арман Кожахметов. Он сообщил, что за последние 10 лет в стране реализовывалась не одна госпрограмма, направленная на поддержание занятости. За этот период на трудоустройство, обучение, переобучение, выдачу микрокредитов из госбюджета было выделено 964 млрд тенге.

- В законопроекте вы предусматриваете средства для проведения анализа потребностей в рабочих местах с учетом отраслей экономики. Вместе с тем, беспокоят ваши подходы к решению данных вопросов. Во-первых, кем и по какой методике будет проводиться данный анализ? Во-вторых, скажите, пожалуйста, несмотря на то, что еще нет результатов анализа, тем не менее, вы уже закладываете немалые средства для создания рабочих мест, на микрокредитование в размере порядка 53 млрд тенге. Как просчитывали потребность в рабочих местах в разрезе экономики, если данный анализ еще не готов? - обратился он к министру национальной экономики РК.

Руслан Даленов пояснил, что из этой суммы 20 млрд тенге пойдет на микрокредитование, для оформления 5 тысяч микрокредитов в селе.

- Далее 3 млрд идут на обучение по "Бизнес Бастау". Администратор Минсельхоз будут обучать тех, кто берет микрокредиты. Далее краткосрочное профобучение - 13,6 млрд по программе Минтруда, ТиПО. Также увеличивается количество грантов на реализацию новых бизнес идей - это 12 млрд. Разбивка представлена в бюджете, - уточнил глава ведомства.

В ответ на это спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин заметил, что "с арифметикой" у министра "все нормально", но в данном случае интересует вопрос, как были просчитаны категории, на которые требуется финансирование.

- С арифметикой у вас все нормально, вы показали, в сумме бьет, действительно. А речь о другом. Как вы просчитали эту потребность? Вы сказали 3,2 млрд на "Бизнес Бастау". Надо теперь понять, какие категории надо туда втянуть? Вы сказали - анализа пока нет, но уже эти смелые цифры заложили. Руслан Ерболатович, вопрос был уже о средствах, сумма была названа 53 млрд. Это немалые средства на микрокредитование и обучение, если анализа нет, как и кем была определена сумма 53 млрд? - задался вопросом председатель Палаты.

Слово взял министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев. Он заверил, что в отношении потребности специалистов анализ все же был.

- Проведен анализ. Мы разработали нацсистемы в определении потребности трудовых ресурсов. Вы знаете, что в рамках госпрограммы "Енбек" реализуется программа "Жас маман", "Жас касипкер". В реализации этих проектов нами уже определены 100 специальностей, которые на сегодня востребованы для экономики страны. Эти деньги 3 млрд - на обучение, - указал он.

На этот счет Нурлан Нигматулин напомнил, что вопросы расходования бюджетных тенге находятся на контроле у депутатов.

- У нас, откровенно говоря, программа, внутри программы программа. Просто финансовая матрешка. Поэтому бедный Руслан Ерболатович никак разобраться не может. 53 млрд разложил, а когда по какой программе, откуда потребность не знает. Надо тогда, Бердибек Машбекович, дать МНЭ, чтобы оно представляло, куда 53 эти млрд будут расходоваться. Но это первый шаг, потом вам нужно будет провести очень серьезный анализ, потому что все эти средства будут на контроле, - заключил спикер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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