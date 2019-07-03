Взрывы в Арыси: Военная прокуратура примет меры по недопущению подобных ЧП

В надзорном ведомстве отметили, что для устранения всех причин будет произведен допрос военнослужащих и гражданского населения.

В рамках уголовного дела будут внесены соответствующие представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению подобных ЧП в городе Арыс. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил заместитель главного военного прокурора РК Дархан Ержанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- По результатам расследования в отношении виновных лиц мы будем принимать предусмотренные законом меры. В рамках уголовного дела будут внесены соответствующие представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению этих преступлений. Эта работа будет проводиться однозначно, мы будем анализировать ситуацию. Будем принимать дополнительные меры с целью недопущения подобной ситуации, в том числе в других воинских частях, - сообщил Ержанов.

Он уточнил, что следственная группа была создана недавно, соответственно, на данном этапе говорить о какой-либо одной версии будет не правильно.

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- По результатам расследования мы уже более конкретно ответим на этот вопрос. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего нам нужно произвести допрос военнослужащих и гражданского населения. Лица, которые могут что-то прояснить по обстоятельствам произошедшего, - добавил замглавы военной прокуратуры.

Также , по его словам, на данном этапе следствие только начинает сбор доказательств.

- Поэтому сейчас говорить о том, кто подозреваемый, у нас нет таких данных. Это дело времени. Предварительное следствие проводится в течение 2 месяцев. Если не будет достаточно доказательств, то уголовное дело может продлиться. Все зависит от сложности уголовного дела. Большая следственная группа работает, - отметил Ержанов.

Ранее заместитель главного военного прокурора РК Дархан Ержанов сообщал, что по делу допрошено свыше 100 человек.

Напомним, 24 июня на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыс в Туркестанской области.

По факту ЧП Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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