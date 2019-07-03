Мажилис рассмотрел за нынешнюю сессию 110 законопроектов

Из 110 проектов законов депутатами Мажилиса были рассмотрены 81 и направлены в Сенат.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК спикер Палаты Нурлан Нигматулин подвели итоги работы мажилисменов за 4 сессию 6-го созыва, передает корреспондент Zakon.kz.

- Именно в период 4 сессии дополнительный импульс законотворческой деятельности парламента придали поручения Елбасы, данные на 18 съезде партии "Nur Otan" и на открытии Года молодежи в Казахстане. А также инициативы Президента страны Токаева по господдержке социально-уязвимых слоев населения. В связи с этим нами были рассмотрены и приняты законы, направленные на реализацию всех этих масштабных инициатив. Здесь можно отметить блок законопроектов по вопросам экономики, это такие законопроекты как об естественных монополиях, о стандартизации, о специальных экономических и индустриальных зонах, законопроект о вопросах транспорта, - сказал он.

По его словам, важное значение имеют поправки и в социальное законодательство.

- Это и вопросы здравоохранения, обращения лекарственных средств и медизделий, законопроект по занятости населения. Нами были одобрены законопроекты по вопросам жилищных отношений, ЖКХ и многие другие. В целом Палатой было одобрено много значимых законопроектов, направленных на реализацию стратегического курса страны, - отмели Нигматулин.

Спикер Мажилиса отметил, что в нынешнюю сессию было проведено 41 пленарное заседание Мажилиса, на котором были обсуждены 199 вопросов.

- За этот период на рассмотрении Палаты находилось 110 законопроектов, из которых 81 одобрен и направлен в Сенат. В этой сессии мы занимались не только законотворчеством, было проведено 13 правчасов, 2 парламентских слушаний, 14 круглых столов, 14 выездных заседаний комитетов Мажилиса в регионы и 4 международные конференции. Поэтому хотел бы искренне поблагодарить всех вас за вашу эффективную и профессиональную работу, - обратился он к депутатам.

При этом Нигматулин подчеркнул, что, несмотря на то, что сессия завершается, впереди выезды в регионы для встреч с избирателями.

- И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы должны будем учесть в нашей дальнейшей законотворческой деятельности. Это очень важно. Это был всегда очень важным составляющим фактором в нашей работе - обратная связь с избирателями. Уверен, что и здесь вы также как всегда высокоэффективно и профессионально отработаете все те цели, задачи, которые стоят перед Мажилисом, - заключил спикер Палаты.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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