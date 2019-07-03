Кто представит Казахстан в вольной борьбе на юношеском чемпионате Азии

С 3 по 7 июля в нашей столице соберутся сильнейшие борцы Азии.

Стал известен состав сборной Казахстана по вольной борьбе, которая выступит на чемпионате Азии по кадетам, с 4 по 7 июля в столице, передает Zakon.kz.

С 3 по 7 июля в нашей столице соберутся сильнейшие борцы Азии в юношеской возрастной категории. Казахстанские вольники выставили следующий состав.

45кг - Мадемар Мадияр (Жамбылская обл.)

48кг- Базарбаев Нурдаулет (Атырауская обл.)

51кг- Базарбаев Мерей (Алматы)

55кг- Иманжан Жанибек (Алматинская обл.)

60кг- Тулегенов Акниет (Алматинская обл.)

65кг- Олжаханов Олжас (ВКО)

71кг-Куанышбай Нурдаулет (Жамбылская обл.)

80кг- Амангали Бекзат (Атырауская обл.)

92кг- Тажи Бекзат (Кызылординская обл.)

110кг- Тагиров Ислам (Жамбылская обл.)

Помощник старшего тренера Карисбек Маханбетов

Старший тренер Еркебулан Кешубаев

Добавим, что уже осенью там же, в столице РК, пройдет чемпионат мира по трем стилям борьбы – греко-римской, вольной и женской среди взрослых. Мировое первенство состоится с 14 по 22 сентября текущего года, на нем разыграют большую часть олимпийских лицензий в Токио-2020 в борьбе.

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