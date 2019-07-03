В Костанае прояснили ситуацию с закрытием казахоязычной школы

Из-за путаницы с учебными заведениями появилась неверная информация.

Городские власти провели брифинг на котором разъяснили информацию о возможном закрытии казахской гимназии имени С. Мауленова, передает Zakon.kz.

Напомним, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев поднял этот вопрос в своем Twitter-аккаунте.

Представители областного управления образования и аким Костаная Кайрат Ахметов подробно рассказали детали вопроса и опровергли информацию о закрытии начальной школы 24А.

Из-за путаницы с учебными заведениями появилась неверная информация.

Ошибка возникла из за того, что в Костанае функционируют гимназия имени С. Мауленова и начальная школа-гимназия №24А. Они обе с казахским языком обучения.

- Ни одна школа не закрывалась и закрытию не подлежит, - уточнил руководитель Костанайского областного управления образования Василий Цымбалюк. -Это две абсолютно разные организации. Поднимался лишь вопрос о переносе начальной школы 24А из существующего здания в здание другой школы. Это все было неправильно воспринято. Родители не поддержали идею. Поэтому начальная школа никуда не будет переезжать.

Всего же по информации руководителя управления в регионе, функционируют 504 школы, из них 120 - с казахским языком обучения, со смешанным - 121 школа.

- Обсуждаемый вопрос о закрытии единственной школы с казахским языком обучения не соответствует действительности, - подчеркнул Кайрат Ахметов. - Это действительно единственная начальная казахская школа. Некоторые СМИ сообщают, что школу будут закрывать. Это неверно. Да, ранее мы встречались с родителями учащихся начальной школы, и там было озвучено предложение о переносе начальной школы-гимназии 24А для улучшения материальной базы в другое здание. Потому что школа была ранее переделана из детского сада в школу. Сейчас там обучаются 585 учащихся, а по факту проектная мощность самого здания может охватит 200 детей.

Градоначальник ответил, что начальную школу хотели перевезти в здание школы на 960 мест на пересечении улиц Победы-Бородина. Но после встречи с родителями учащихся вопрос о переезде был закрыт.

На брифинге сообщили, что теперь акимат города планирует открыть по тому адресу (Победы-Бородина) новую школу с государственным языком обучения. Еще одна школу строится в микрорайоне Аэропорт на 960 мест. Начато строительство школ в микрорайонах Юбилейный и Береке.

Сейчас в Костанае функционируют 6 школ с казахским языком обучения, где обучается почти 4 тыс. школьников.

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