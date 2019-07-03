Сагинтаев обсудил проблемы Наурызбайского района с его жителями
Даны соответствующие поручения акиму района.
Фото : Ак Жайык3 июля 2019, 14:27
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев побывал в Наурызбайском районе города, передает Zakon.kz.
- Наурызбайский район. Встретился с жителями, обсудили волнующие их вопросы: питьевая вода, благоустройство, инфраструктура и электроснабжение. Будет разработан специальный план действий. Акиму района @SanzharTogay (от ред.: аким Наурызбайского района Санжар Тогай) даны соответствующие поручения. Возьму на личный контроль, - написал в twitter.com Сагинтаев.
Наурызбайский район. Встретился с жителями, обсудили волнующие их вопросы: питьевая вода, благоустройство, инфраструктура и электроснабжение. Будет разработан специальный план действий. Акиму района @SanzharTogay даны соответствующие поручения. Возьму на личный контроль.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 3 июля 2019 г.
Также он сообщил, что взял на контроль вопрос газоснабжения мкр. Шугыла.
В микрорайоне Шугыла остро стоит вопрос газоснабжения. До 1 августа газ придет. На моем особом контроле.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 3 июля 2019 г.
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