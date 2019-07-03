Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сагинтаев обсудил проблемы Наурызбайского района с его жителями

Даны соответствующие поручения акиму района.

Фото : Ак Жайык3 июля 2019, 14:27

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев побывал в Наурызбайском районе города, передает Zakon.kz.

- Наурызбайский район. Встретился с жителями, обсудили волнующие их вопросы: питьевая вода, благоустройство, инфраструктура и электроснабжение. Будет разработан специальный план действий. Акиму района @SanzharTogay (от ред.: аким Наурызбайского района Санжар Тогай) даны соответствующие поручения. Возьму на личный контроль, - написал в twitter.com Сагинтаев.

Также он сообщил, что взял на контроль вопрос газоснабжения мкр. Шугыла.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты