Нигматулин подвел итоги работы Мажилиса в рамках четвертой сессии

В четвертую сессию проведено 41 пленарное заседание Мажилиса.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на завершающем четвертую сессию VI созыва пленарном заседании депутатов подвел краткие итоги деятельности Палаты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул Нигматулин, депутаты в своей работе ориентировались, прежде всего, на стратегические ориентиры, сформулированные Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в Послании народу Казахстана.

- Именно в период четвертой сессии дополнительный импульс законотворческой деятельности Парламента придали поручения Елбасы, данные на XVIII съезде партии "Nur Otan" и на открытии "Года молодежи" в Казахстане, а также инициативы Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по государственной поддержке социально уязвимых слоев населения, - сказал спикер Мажилиса.

Среди законопроектов, рассмотренных и принятых в целях реализации всех этих масштабных инициатив - блок законопроектов по вопросам экономики: о естественных монополиях, о стандартизации, о специальных экономических и индустриальных зонах, по вопросам транспорта.

В числе социальных законопроектов - по вопросам здравоохранения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, относительно занятости населения. Одобрение депутатов Мажилиса получили также законодательные поправки по вопросам жилищных отношений, ЖКХ и другие важные законопроекты.

По словам Нигматулина, в четвертую сессию проведено 41 пленарное заседание Мажилиса, на которых обсуждено 199 вопросов. За этот период на рассмотрении Палаты находилось 110 законопроектов, из которых 81 одобрен и направлен в Сенат. Кроме того, проведено 13 "правительственных часов", 2 парламентских слушания, 14 "круглых столов", 14 выездных заседаний комитетов Мажилиса и 4 международные конференции.

- Сессия завершается. Но впереди у нас выезды в регионы для встреч с населением. И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы должны учесть в дальнейшей нашей с вами законотворческой деятельности, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.

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