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Нигматулин подвел итоги работы Мажилиса в рамках четвертой сессии

В четвертую сессию проведено 41 пленарное заседание Мажилиса.

Фото : Ж.Куспанова3 июля 2019, 14:53

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на завершающем четвертую сессию VI созыва пленарном заседании депутатов подвел краткие итоги деятельности Палаты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул Нигматулин, депутаты в своей работе ориентировались, прежде всего, на стратегические ориентиры, сформулированные Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в Послании народу Казахстана.

- Именно в период четвертой сессии дополнительный импульс законотворческой деятельности Парламента придали поручения Елбасы, данные на XVIII съезде партии "Nur Otan" и на открытии "Года молодежи" в Казахстане, а также инициативы Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по государственной поддержке социально уязвимых слоев населения, - сказал спикер Мажилиса.

Среди законопроектов, рассмотренных и принятых в целях реализации всех этих масштабных инициатив - блок законопроектов по вопросам экономики: о естественных монополиях, о стандартизации, о специальных экономических и индустриальных зонах, по вопросам транспорта.

В числе социальных законопроектов - по вопросам здравоохранения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, относительно занятости населения. Одобрение депутатов Мажилиса получили также законодательные поправки по вопросам жилищных отношений, ЖКХ и другие важные законопроекты.

По словам Нигматулина, в четвертую сессию проведено 41 пленарное заседание Мажилиса, на которых обсуждено 199 вопросов. За этот период на рассмотрении Палаты находилось 110 законопроектов, из которых 81 одобрен и направлен в Сенат. Кроме того, проведено 13 "правительственных часов", 2 парламентских слушания, 14 "круглых столов", 14 выездных заседаний комитетов Мажилиса и 4 международные конференции.

- Сессия завершается. Но впереди у нас выезды в регионы для встреч с населением. И предложения, которые прозвучат в ходе этих встреч, мы должны учесть в дальнейшей нашей с вами законотворческой деятельности, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.


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