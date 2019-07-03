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LG Electronics объявляет о старте продаж новой линейки телевизоров 2019 года

Оцените безграничные возможности "умных" OLED и NanoCell телевизоров.

Фото : LG Electronics3 июля 2019, 15:22

Компания LG Electronics (LG) объявляет о старте продаж в Казахстане линейки премиальных телевизоров 2019 года, включающей передовые OLED и NanoCell модели. Флагманские телевизоры LG оснащены технологиями Dolby Vision для превосходного качества HDR и Dolby Atmos для реалистичного звука с эффектом погружения.

Казахстанцы смогут по достоинству оценить титулованный OLED-телевизор LG модели E9, признанный неоспоримым победителем iF Design Award 2019 за превосходный дизайн. В этом году телевизоры OLED от LG предлагают улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения α (Alpha) 9 Gen 2 и технологии глубинного обучения. Пожалуй, LG – единственный бренд, предоставляющий доступ к ведущим платформам ИИ без необходимости установки дополнительных устройств.

Процессор α9 Gen 2 в OLED-телевизорах LG серий W, E и C повышает качество изображения и звука благодаря технологии глубинного обучения и доступу к обширной базе визуальных данных. А модели NanoCell – самые передовые жидкокристаллические телевизоры, обеспечивают невероятно точную и яркую цветопередачу под любым углом обзора благодаря широкой цветовой палитре, которая включает более миллиарда насыщенных оттенков. Все это в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками. Благодаря разрешению Ultra HD изображение будет идеальным даже на близком расстоянии. LG также дарит 3-месячную подписку на сервис LG ПЛЮС Каналы всем новым покупателям телевизоров LG Smart TV с возможностью получить доступ к более 140 телеканалам.


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