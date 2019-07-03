17 Toyota Hilux подарила Америка казахстанским наркоборцам

17 автомобилей, 68 переносных радиостанций будут направлены в территориальные подразделения по противодействию наркопреступности и ведомственные учебные заведения.

3 июля в МВД состоялась встреча первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Казахстане Уильяма Мозера, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Поводом для встречи послужила официальная церемония передачи Посольством США технических средств и автомобилей для спецподразделений по противодействию наркопреступности и учебных заведений МВД в рамках Программы по борьбе с наркотиками Министерства обороны США.

Во встрече от Посольства США приняли участие военный Атташе, военно-воздушный Атташе, заместитель начальника Отдела военного сотрудничества в сфере безопасности и другие официальные лица.

Американской стороной полиции Казахстана передано 17 автомобилей, 68 переносных радиостанций, которые затем будут направлены в территориальные подразделения по противодействию наркопреступности и ведомственные учебные заведения.

Заместитель министра внутренних дел М. Кожаев поздравил американских гостей с наступающим национальным праздником – Днем независимости, отметил вклад Посольства США в материально-техническое оснащение служб полиции, обучение сотрудников органов внутренних дел и высказал уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

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