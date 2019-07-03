Курсы валют на 4 июля
Средневзвешенный курс евро составил 433,58 тенге.
Фото : курсцб.рф3 июля 2019, 16:03
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 433,58 тенге (+1,58 тенге), объем торгов – 2 100 евро (+2 050 евро).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0598, объем торгов 20 млн рублей (+ 5 млн).
В обменниках курс доллара - 383,9-385,3 тенге, евро - 433,5-435,5 тенге, рос.рубля – 6,01-6,05 тенге.
В торгах приняли участие 18 членов KASE.
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