Римляне не хотели отпускать казахстанского Спартака

Спектакль был поистине зрелищным и артисты также очень хороши.

"Город на семи холмах" встретил труппу театра "Астана Опера" не только жаркой погодой, но и горячими аплодисментами: публика Рима долго не отпускала артистов, с фееричным успехом представивших балет "Спартак" 1 и 2 июля. Бурные овации, крики "Браво, Спартак" не смолкали в зале до закрытия занавеса, передает пресс-служба театра.

Сцена прославленной Римской оперы (Teatro dell'Opera di Roma) более чем за полтора века видела множество ярких выступлений, но казахстанская труппа запомнилась особо.

- Я часто хожу в этот театр, достаточно хорошо разбираюсь в балете, могу сказать, что уровень артистов очень высокий. Исполнитель главной партии Спартака делает невероятные прыжки. Он настолько меня впечатлил, что я обязательно теперь найду о нем дополнительную информацию, и в целом узнаю больше о вашей стране, которую мне захотелось посетить, - сказал итальянский актер и певец Карло Бельмондо.

- Мне понравилась хореография, она действительно глубокая, спектакль был поистине зрелищным и артисты также очень хороши, они делились с залом своей потрясающей энергией. Я чувствую себя так, как будто погрузился в представленную на сцене историю, как будто оказался в древнем Риме и мне это очень понравилось. Исполнитель главной партии был великолепен, чувствовалась мощь его движений. Балетная труппа театра "Астана Опера" во главе с ее художественным руководителем Алтынай Асылмуратовой показали великолепное мастерство. Я хотел бы приехать к вам в Казахстан, это прекрасная страна, - подчеркнул известный итальянский артист со сценическим псевдонимом Fabio2U (Фабио Демофонти).

- Последний раз балет "Спартак" шел в Риме в 1987 году, поэтому сегодняшнее выступление для нас это событие большого масштаба. Мы знаем, что в "Астана Опера" очень сильная балетная труппа. Считаю, что солист Бахтияр Адамжан – лучший Спартак в мире. Бахтияр уже выступал в Риме не раз, поэтому многие шли посмотреть именно на этого артиста. Видно, что труппа находится на подъеме, артисты молоды, имеют хорошую школу, особенно, это становится понятно по кордебалету, массовые сцены были выполнены синхронно и слаженно. Великолепная работа оркестра и маэстро, - поделился житель Рима Максим Скобарев.

Полный зал, рассчитанный на 1600 человек, аплодировал стоя. После спектакля публика окружила ведущих солистов в фойе театра, где артисты раздавали автографы. Желающих сфотографироваться с исполнителем главной партии Бахтияром Адамжаном оказалось так много, что образовалась длинная очередь.

Ведущий солист "Астана Опера" Б. Адамжан славится безупречной техникой, а партия Спартака самая любимая в его репертуаре. Часто артист вспоминает, что, когда впервые исполнял премьеру этого спектакля на родной сцене, у него сжались легкие. - Первый акт закончился, занавес закрылся, а я не мог воздух набрать. Немного позже уже стал все нормально переносить, - смеется премьер столичной труппы. Конечно, Бахтияр Адамжан скромничает, потому что он по-настоящему живет в этой партии, отдает себя зрителю без остатка, его полетные прыжки восхищают публику всего мира. Он не боится показать Спартака слабым в минуты отчаяния и сомнения, потому что его герой всегда помнит о главной цели – свободе, которую выбирает, уже понимая гибельность этого шага.

- Мой Спартак, прежде всего, человек со своими сильными и слабыми сторонами. С первой ноты звучания оркестра я стараюсь показать развитие его характера в разные периоды его жизни: в любви, в сражениях, в минуты отчаянья… стараюсь донести до зрителя всю драматургию этого образа. Надеюсь, что этим отличаюсь от других артистов, потому что в последнее время мой герой воспринимается артистами только как воин и также однообразно исполняется на протяжении всего спектакля, - отметил Бахтияр Адамжан.

Тепло зал принимал и ведущую солистку "Астана Опера" Айгерим Бекетаеву. Партия Фригии органично подошла балерине, позволив выразить лирическую природу ее яркого таланта. Очень убедителен был в партии Красса Арман Уразов. К слову, буквально недавно артист занял позицию ведущего солиста в труппе. Его герой-полководец получился в меру жестоким, самовлюбленным и властным, он смог передать трусость этого персонажа, что удается далеко не всем исполнителям. Его танец изобилует сложными прыжками, вращениями, замысловатыми поддержками, которые выполняются легко и артистично. Сам артист признается, что, несмотря на то, что на сцене все выглядит легко, эта партия одна из самых сложных в его репертуаре, потому что требует передачи многогранности образа.

Эгина Асель Шайкеновой – не просто изощренная жрица любви. Эта умная, холодная, расчетливая куртизанка хочет войти в круг римской знати, и поэтому ей нужен Красс-победитель, триумфатор. Именно Эгина определяет трагический исход борьбы. Стилем классической хореографии Асель Шайкенова владеет прекрасно.

Требовательная итальянская публика отзывалась аплодисментами на все сложные поддержки, прыжки и вращения артистов. Особые эмоции у аудитории вызвало блестящее исполнение хора в моменте, когда Фригия находит тело погибшего мужа и оплакивает его. Вдруг, будто с неба, зазвучали женские голоса, зрителям трудно было удержать слезы.

Работа дирижера играет огромную роль в балетном спектакле. Маэстро Абзал Мухитдинов великолепно справился со своей задачей: он смог добиться стилистической, интонационной и ритмической точности, а также разнообразия звучания.

Зрители после окончания спектакля благодарили не только артистов, но и художественного руководителя балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратову, у которой здесь оказалось большое количество поклонников.

- У нас были волнительные, ответственные выступления. Артисты справились, ведущие солисты показали себя как большие профессионалы. Я довольна! Подходили зрители, деятели культуры и говорили, что эмоционально их очень тронул спектакль, что у них шел мороз по коже, и для меня это самая высокая оценка. Если мы сумели вызвать у публики эти эмоции, значит, мы не зря работали. Выступать в Риме, столице Италии, на такой сцене, безусловно, непросто, потому что таких зрителей удивить сложно. Я не ожидала, что будет подобная реакция, пошел большой резонанс о нашей труппе, о театре "Астана Опера", - заключила Алтынай Асылмуратова.

Балет посетил советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Италии Сеит Нурпеисов.

– Символично, что именно здесь, в Италии, был представлен балет "Спартак". Я был горд, что мастерство казахстанских артистов, хореография, звучание оркестра – все было представлено на высшем уровне, это можно было понять по несмолкающим аплодисментам зрителей Teatro dell'Opera di Roma.

Оба дня – 1 и 2 июля – римская публика восторженно принимала казахстанских артистов. Напомним, что следующее выступление труппы "Астана Опера" пройдет в Литве, в городе Каунас, где 5 июля будет представлена насыщенная программа Гала-балета. Гастроли проходят под эгидой Министерства культуры и спорта РК в рамках программы "Рухани жаңғыру".

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