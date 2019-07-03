Видео с жестоким избиением женщины на улице прокомментировали в полиции Нур-Султана

Событие на видео было в другом государстве.

С недавних пор в Сети стали распространять видео, на котором мужчина с особой жестокостью избивает на улице женщину. В описании, а также в прилагаемом аудио-сообщении, указывают, что это произошло в столице, передает Zakon.kz.

Между тем, в столичном Департаменте полиции эту информацию опровергли.

- Сообщаем, что событие на видео было в другом государстве. Полицейскими принимаются меры по установлению автора фейковой аудио-рассылки. Также предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность (статья 274 УК РК), - сообщили в полиции.

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