Видео с жестоким избиением женщины на улице прокомментировали в полиции Нур-Султана
Событие на видео было в другом государстве.
Фото : кадр видео3 июля 2019, 16:30
С недавних пор в Сети стали распространять видео, на котором мужчина с особой жестокостью избивает на улице женщину. В описании, а также в прилагаемом аудио-сообщении, указывают, что это произошло в столице, передает Zakon.kz.
Между тем, в столичном Департаменте полиции эту информацию опровергли.
- Сообщаем, что событие на видео было в другом государстве. Полицейскими принимаются меры по установлению автора фейковой аудио-рассылки. Также предупреждаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность (статья 274 УК РК), - сообщили в полиции.
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