Столичный акимат опроверг проведение митинга рабочих "Абу Даби плаза"

Строители продолжают работу в штатном режиме.

Акимат города Нур-Султан опровергает появившуюся информацию о проведении митинга с участием рабочих строящегося объекта "Абу Даби плаза", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

- 3 июля 2019 года в 10:00 на территории строящегося объекта "Абу Даби плаза" собрались рабочие субподрядных организаций с целью выражения недовольства по условиям труда, а также требованиями о повышении заработной платы. С собравшимися встретился главный государственный инспектор труда города Нур-Султан Е. Исмагулов и прокурор района "Есиль" Д.Катаев, которые предложили инициативной группе рабочих пройти в офис компании и обсудить вопрос по существу с участием руководства акимата. В 10:40 рабочие разошлись по рабочим местам, инициативная группа направилась на встречу с руководством города, - говорится в сообщении.

В офисе строительной компании заместителем акима города Нур-Султан Н.Нуркеновым была проведена встреча с руководителями субподрядных организаций, инициативной группой рабочих, а также руководителем проекта Арабтек консолидейтед контракторс лимитед Абу Даби плаза Джоном Кэмпбеллом. По итогам совещания руководству Арабтек поручено решить вопрос по организации питания, создать условия для совершения намаза, в случае инфляции повышать заработную плату рабочим.

Встреча прошла в доверительной атмосфере и нарушений общественного порядка не зафиксировано. В настоящее время строители продолжают работу в штатном режиме.

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