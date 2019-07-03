Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Столичный акимат опроверг проведение митинга рабочих "Абу Даби плаза"

Строители продолжают работу в штатном режиме.

Фото : Zakon.kz3 июля 2019, 16:31

Акимат города Нур-Султан опровергает появившуюся информацию о проведении митинга с участием рабочих строящегося объекта "Абу Даби плаза", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

- 3 июля 2019 года в 10:00 на территории строящегося объекта "Абу Даби плаза" собрались рабочие субподрядных организаций с целью выражения недовольства по условиям труда, а также требованиями о повышении заработной платы. С собравшимися встретился главный государственный инспектор труда города Нур-Султан Е. Исмагулов и прокурор района "Есиль" Д.Катаев, которые предложили инициативной группе рабочих пройти в офис компании и обсудить вопрос по существу с участием руководства акимата. В 10:40 рабочие разошлись по рабочим местам, инициативная группа направилась на встречу с руководством города, - говорится в сообщении.

В офисе строительной компании заместителем акима города Нур-Султан Н.Нуркеновым была проведена встреча с руководителями субподрядных организаций, инициативной группой рабочих, а также руководителем проекта Арабтек консолидейтед контракторс лимитед Абу Даби плаза Джоном Кэмпбеллом. По итогам совещания руководству Арабтек поручено решить вопрос по организации питания, создать условия для совершения намаза, в случае инфляции повышать заработную плату рабочим.

Встреча прошла в доверительной атмосфере и нарушений общественного порядка не зафиксировано. В настоящее время строители продолжают работу в штатном режиме.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты