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Масимов наградил командира, спасшего жизнь призывнику

Председатель КНБ пожелал ему скорейшего выздоровления.

Фото : пресс-служба3 июля 2019, 16:40

Председатель КНБ Карим Масимов вручил орден полковнику Сергею Смицких, передает Zakon.kz со ссылкой на прес-службу КНБ РК.

- 3 июля 2019 года в Центральном госпитале КНБ Алматы председатель Комитета Карим Масимов вручил Орден "Айбын" I степени заместителю командира войсковой части № 2027 по воспитательной работе ПС КНБ полковнику Смицких Сергею Викторовичу, который спас от взрыва гранаты призывника срочной службы, - говорится в сообщении.

Председатель КНБ пожелал ему скорейшего выздоровления, а также поблагодарил за безупречную службу.


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