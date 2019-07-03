Масимов наградил командира, спасшего жизнь призывнику
Председатель КНБ пожелал ему скорейшего выздоровления.
Фото : пресс-служба3 июля 2019, 16:40
Председатель КНБ Карим Масимов вручил орден полковнику Сергею Смицких, передает Zakon.kz со ссылкой на прес-службу КНБ РК.
- 3 июля 2019 года в Центральном госпитале КНБ Алматы председатель Комитета Карим Масимов вручил Орден "Айбын" I степени заместителю командира войсковой части № 2027 по воспитательной работе ПС КНБ полковнику Смицких Сергею Викторовичу, который спас от взрыва гранаты призывника срочной службы, - говорится в сообщении.
Председатель КНБ пожелал ему скорейшего выздоровления, а также поблагодарил за безупречную службу.
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