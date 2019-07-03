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ЕАБР и Казпочта подписали меморандум о сотрудничестве

Результатом синергии наших усилий могут стать интересные проекты - Сарсенов.

Фото : пресс-служба3 июля 2019, 16:45

3 июля на встрече с Андреем Бельяниновым, председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР), подписали меморандум о взаимопонимании и договор об общих условиях проведения межбанковских сделок на валютном и денежном рынках.

- ЕАБР является одним из крупнейших международных институтов развития, который осуществляет долгосрочное финансирование инвестиционных проектов в Евразии. Казпочта – крупнейший оператор почтовой связи РК, который также активно развивает и рынок финансовых услуг. У нас схожее предназначение. И ЕАБР, и Казпочта реализуют инициативы, которые направлены на улучшение качества жизни населения. Уверен, результатом синергии наших усилий могут стать интересные проекты. В частности, мы уже запланировали уделить особое внимание развитию казначейских продуктов. Совместно с ЕАБР будем развивать рынок капитала в Казахстане, что поможет повысить качество предоставляемых услуг нашим клиентам и будет способствовать устойчивому развитию экономики страны, - сообщил на своей странице в фейсбуке Председатель Правления Казпочты Сакен Сарсенов.


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