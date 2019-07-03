Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сагинтаев дал поручение ДЧС в связи с дождями в Алматы

3 июля в Алматы прошел ливневый дождь.

Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин3 июля 2019, 16:58

Аким Бакытжан Сагинтаев дал поручение ДЧС Алматы в связи с выпавшими осадками, передает Zakon.kz.

- Поручил @Dchsalmaty и акимам районов принять превентивные меры по недопущению заторов, возможных разливов и подтоплений из-за прогноза дождей, а также подъема уровня воды на реках Алматы, - написал аким в Twitter.

3 июля в Алматы прошел ливневый дождь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты