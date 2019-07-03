Сагинтаев дал поручение ДЧС в связи с дождями в Алматы

Аким Бакытжан Сагинтаев дал поручение ДЧС Алматы в связи с выпавшими осадками, передает Zakon.kz.

Поручил @Dchsalmaty и акимам районов принять превентивные меры по недопущению заторов, возможных разливов и подтоплений из-за прогноза дождей, а также подъема уровня воды на реках Алматы.