Сагинтаев дал поручение ДЧС в связи с дождями в Алматы
3 июля в Алматы прошел ливневый дождь.
Фото : Zakon.kz/Максим Золотухин3 июля 2019, 16:58
Аким Бакытжан Сагинтаев дал поручение ДЧС Алматы в связи с выпавшими осадками, передает Zakon.kz.
- Поручил @Dchsalmaty и акимам районов принять превентивные меры по недопущению заторов, возможных разливов и подтоплений из-за прогноза дождей, а также подъема уровня воды на реках Алматы, - написал аким в Twitter.
Поручил @Dchsalmaty и акимам районов принять превентивные меры по недопущению заторов, возможных разливов и подтоплений из-за прогноза дождей, а также подъема уровня воды на реках Алматы.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 3 июля 2019 г.
�3 июля в Алматы прошел ливневый дождь.
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