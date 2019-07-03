За плохое обращение с женщиной-инвалидом наказаны работники столичного аэропорта

Председатель правления АО "Международный аэропорт Астана" получил выговор.

В соцсетях появилась информация о том, что работники аэропорта Нур-Султана не оказали должного ухода женщине, которая возвращалась из Алматы после ампутации ноги. Ей не предоставили комнату для людей с ограниченными возможностями, не разрешили лежать на кушетке в медпункте, оставив в общем зале ожидания на железных скамейках. В КГА МИИР РК по данному факту приняли меры, передает Zakon.kz.

- По факту публикации в СМИ и социальных сетях о ненадлежащем обслуживании больной пассажирки работниками медицинского пункта аэропорта Нур-Султана и отсутствии удобств для людей с ограниченными возможностями председателем Комитета гражданской авиации приняты соответствующие меры реагирования. С выездом в аэропорт проведен детальный разбор произошедшего случая. По итогам служебного расследования из-за ненадлежащего обслуживания пассажира с ограниченными физическими возможностями, имевшего место 2 июля 2019 года в аэровокзальном комплексе терминала № 2 АО "Международный аэропорт Астана" врач-терапевт Бураканов Е.Б., фельдшер Байтелякова А.К., администратор Аэровокзального комплекса Шакиртай Р.Т. – освобождены от занимаемых должностей, - сообщили в пресс-службе КГА МИИР РК.

Также председатель правления АО "Международный аэропорт Астана" получил выговор. Курирующий заместитель председателя правления - строгий выговор, заведующая здравпунктом - строгий выговор с понижением в должности.

Менеджер Аэровокзального комплекса также получил выговор, агент обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями - строгий выговор, агент обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями - выговор.

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