За подстрекательство к даче взятки осуждены руководители компаний

Они осуждены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции г. Нур-Султан ранее окончено досудебное расследование в отношении директоров частных компаний Мукеева С. и Әбдірайымова А., передает Zakon.kz.

Әбдірайымов А., представившись сотрудником антикоррупционной службы в группе лиц с Мукеевым А., подстрекали председателя правления товарно-сырьевой биржи к даче взятки должностным лицам Агентства по противодействию коррупции за не привлечение его к уголовной ответственности по заключенным им биржевым операциям.

По обращению председателя правления, сотрудниками антикоррупционной службы мошенники задержаны с поличным при получении от него денег в сумме 20 млн тенге.

26 июня 2019 года приговором Межрайонного специализированного суда по уголовным делам г.Нур-Султан Мукеев С. и Әбдірайымов А. осуждены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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