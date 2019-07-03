Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 20 человек

Судьба еще восьми местных жителей неизвестна.

20 человек стали жертвами паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Судьба еще восьми местных жителей неизвестна.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что подтоплены 3,4 тысячи домов в Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районах, где проживают более восьми тысяч человек.

По последним данным, службы восстановили электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, с 25 июня подтопленными оказались более 10,1 тысячи жилых домов.

На место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.

По данным областного Министерства социального развития, опеки и попечительства, почти семь тысяч пострадавших уже получили материальную помощь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!