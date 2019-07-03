За пять часов решилась судьба казахоязычной школы в Костанае
Около 12 часов дня 3 июля Президент РК сделал твит о проблемах в единственной школе в Костанае, где учат на казахском языке.
Фото : pxhere.com3 июля 2019, 17:50
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отреагировал на слова Президента Касыма-Жомарта Токаева о казахоязычной школе в Костанае, передает Zakon.kz.
Около 12 часов дня 3 июля Президент РК сделал твит о проблемах в школе в Костанае, где учат на казахском языке.
Спустя пять часов министр Аймагамбетов сделал пост в Facebook.
- В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Кемеловича Токаева в отношении школы в Костанае были приняты соответствующие меры. Школа продолжит работать. Материальная база будет улучшена. В зависимости от результатов экспертизы мы проведем ремонт при необходимости. Кроме того, в Костанае 1 сентября мы открываем еще одну казахскую школу. Я говорю вам, что министерство осуществляет особый контроль над этой школой, - сказал Асхат Аймагамбетов.
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