Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

За пять часов решилась судьба казахоязычной школы в Костанае

Около 12 часов дня 3 июля Президент РК сделал твит о проблемах в единственной школе в Костанае, где учат на казахском языке.

Фото : pxhere.com3 июля 2019, 17:50

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отреагировал на слова Президента Касыма-Жомарта Токаева о казахоязычной школе в Костанае, передает Zakon.kz.

Около 12 часов дня 3 июля Президент РК сделал твит о проблемах в школе в Костанае, где учат на казахском языке.

Спустя пять часов министр Аймагамбетов сделал пост в Facebook.

- В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Кемеловича Токаева в отношении школы в Костанае были приняты соответствующие меры. Школа продолжит работать. Материальная база будет улучшена. В зависимости от результатов экспертизы мы проведем ремонт при необходимости. Кроме того, в Костанае 1 сентября мы открываем еще одну казахскую школу. Я говорю вам, что министерство осуществляет особый контроль над этой школой, - сказал Асхат Аймагамбетов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты