Аким СКО: Наша задача – повышение доходов населения

Рабочая группа определила несколько приоритетных направлений для деятельности.

В СКО прошло заседание рабочей группы по повышению доходов населения под руководством акима области Кумара Аксакалова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Рабочая группа определила несколько приоритетных направлений для деятельности: борьба с теневой экономикой, повышение доходов североказахстанцев, искоренение "конвертных зарплат", усиление контроля условий труда и цифровизация торговых объектов. Все эти меры должны привести к увеличению фонда заработной платы и налоговой базы.

- В области доходы жителей на 30% ниже, чем по республике. Наша задача – создать условия, чтобы предприятия повышали заработную плату на системной основе. Анализ показывает, что руководители частного сектора, вместо того, чтобы вкладывать деньги в производство, в повышение доходов работников, прячут доходы в затратах. Так, 83% всех доходов, а это 403 млрд тенге, потрачены на капитальные и иные затраты. При этом на налоги и зарплату – всего 10%. Разница в 8 раз. Возникает много вопросов на предмет теневой экономики, "конвертных" доходов, - сказал Кумар Аксакалов.

Глава региона поручил усилить работу по установке POS-терминалов в торговых точках. В регионе 5,6 тыс торговых точек, из них только 1,5 тыс имеют POS-терминалы для оплаты картой. В СКО на платежные карты ежемесячно поступает 27 млрд тг. 22 млрд тг обналичиваются в банкоматах. Безналичные платежи составляют всего 16%.

Также аким области поручил ускорить процесс электронного билетирования в автобусах. До сих пор автобусы не оснащены оборудованием для безналичного расчета. В скором времени начнется работа по установке валидаторов и аппаратов для платежей посредством QR-кода. Такая же работа должна проводиться и в таксопарках города.

В заключение Кумар Аксакалов поручил докладывать результаты работы еженедельно.

- Каждую неделю мы должны видеть положительную тенденцию, - резюмировал глава области.

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