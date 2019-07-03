Глава Сената провела встречу с Президентом ЕБРР Чакрабарти

Дарига Назарбаева выразила благодарность ЕБРР за содействие экономическим преобразованиям Казахстана.

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Глава Сената выразила благодарность ЕБРР за содействие экономическим преобразованиям Казахстана. За годы суверенитета ЕБРР инвестировал в Казахстан почти 8 млрд долл. США на реализацию 240 проектов. Спикер подчеркнула, что их реализация положительно сказывается на экономике страны.

С. Чакрабарти проинформировал Д. Назарбаеву об успешности реализуемых проектов, подчеркнув, что Казахстан остается приоритетом для ЕБРР по программам инвестирования. Только с начала этого года Банк направил в экономику нашей страны более 500 млн. долларов, в регионах страны продуктивно функционируют 9 офисов ЕБРР. Он отметил успешный старт МФЦА Астана.

Перспективные направления сотрудничества - развитие малого и среднего бизнеса, финансового сектора, цифровизации, сельского хозяйства, подготовка кадров. Президент ЕБРР выразил намерение более тесно сотрудничать с Сенатом Парламента по вопросам совершенствования законодательства.

Глава верхней палаты Парламента предложила ЕБРР присоединиться к разработке Экологического кодекса, а также высказала признательность ЕБРР за поддержку женского предпринимательства и молодежных бизнес-стартапов.

В свою очередь, С.Чакрабарти отметил важность выбранного Казахстаном курса на модернизацию, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!