Премьер-министр РК обсудил с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти перспективы расширения сотрудничества

Сума Чакрабарти сообщил, что Казахстан входит в пятерку стран операций ЕБРР.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

На встрече рассмотрены вопросы дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР по реализации совместных проектов в области обеспечения устойчивого экономического роста. Стороны обсудили стратегические направления деятельности ЕБРР в Казахстане, включая энергетический сектор, муниципальную инфраструктуру, транспорт, МСБ, "зеленую" экономику, возобновляемую энергетику, нефтехимическую отрасль.

В реализации совместных проектов обозначена важность применения государственно-частного партнерства, в т.ч. в области здравоохранения, инженерной инфраструктуры.

Сума Чакрабарти сообщил, что Казахстан входит в пятерку стран операций ЕБРР, и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, подчеркнув перспективы вхождения РК в ТОП-3. За 18 месяцев Банком в экономику РК было инвестировано свыше $1 млрд в 43 проекта. Всего с 1993 года ЕБРР инвестировал в Казахстан свыше $8 млрд в 240 проектов. Среди перспективных направлений сотрудничества обозначен банковский сектор.

В свою очередь, Аскар Мамин подтвердил намерение Правительства РК продолжать плодотворное сотрудничество. Принимаемые совместные меры позволят до конца текущего года увеличить объем инвестиций ЕБРР в РК до $750 млн.

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