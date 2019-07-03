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Сагинтаев: Приоритет для Алматы - качество и доступность медуслуг

От горожан поступают обращения и жалобы на работу первичной медико-санитарной и скорой помощи, стационаров, грубость медперсонала, доступность лекарств.

Фото : пресс-служба акима Алматы3 июля 2019, 19:44

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в рамках посещения ГКБ №5 встретился с медицинской общественностью, представителями неправительственных организаций и обсудил текущее состояние сферы здравоохранения города, открыто обозначил проблемные вопросы, а также наметил пути дальнейшего развития. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, предстоит решить такие вопросы, как шаговая доступность медицинских услуг, цифровизация сферы здравоохранения, повышение престижа врачей.

- Качество медицинских услуг – приоритетный вопрос развития нашего мегаполиса. Поэтому надо работать вместе и напрямую говорить об имеющихся проблемах, находить их решение и пути развития, - подчеркнул аким Алматы.

От горожан поступают обращения и жалобы на работу первичной медико-санитарной и скорой помощи, стационаров, грубость медперсонала, доступность лекарств.

Помимо этого, аким Алматы дал ряд поручений управлению общественного здоровья по улучшению работы.

- Управлению общественного здоровья в течение двух недель подготовить комплексный план решения проблемных вопросов. Должны быть учтены все аспекты, - подытожил Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, аким города поручил до конца месяца провести во всех медучреждениях города аудит на предмет эффективного использования и оценки потребности медицинского оборудования

В ходе встречи участники встречи высказали свое мнение о ситуации в сфере здравоохранения, внесли свои предложения по решению проблемных вопросов.


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