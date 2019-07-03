В Костанайской области в следующем году заработает программа "Северная соя"

Основное направление Дня поля было за применением новых технологий и цифровизации.

Поручение о приобретении семян этой культуры аким региона Архимед Мухамбетов дал во время "Дня поля 2019", передает Zakon.kz.

- Необходимо приобрести до начала октября семена сои для посевов в 2020 году на территории не менее 1500 гектаров в северных и центральных районах области, - подчеркнул Архимед Мухамбетов.

Также аким области обратил внимание на применение высокопроизводительной техники и орудий с элементами цифровизации для возделывания сельскохозяйственных культур и увеличение доли конкурентоспособных культур.

В этом году День поля прошел на территории ТОО "Сельскохозяйственная опытная станция Заречное", где по сложившейся традиции были представлены новинки сельскохозяйственной техники, новые сорта культур и технологии выращивания конкурентоспособного урожая.

В целом же, основное направление Дня поля было за применением новых технологий и цифровизации.

Во время пленарной части руководитель Костанайского областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Жансултан Таукенов проинформировал о текущем состоянии агропромышленного комплекса:

- Так, валовой выпуск продукции сельского хозяйства за 5 месяцев текущего года по области составил 56,3 млрд тенге, в том числе ИФО по итогам данного периода времени составил 104%.

Всего же в регионе общая посевная площадь составляет 5,3 млн гектаров, в том числе яровой сев – 4,7 млн гектаров. Посевные площади масличных - 530,8 тыс. гектаров, площадь фуражных культур составила 597 тыс. гектара.

Стоит отметить, что на развитие сельского хозяйства области в этом году было выделено 32 млрд тенге субсидий.

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