Мангистауская область восстанавливает восемь улиц в Арыси

Необходимо также отметить, что к строительным работам будут привлечены безработные жители города Арыси.

Об этом 3 июля на брифинге, прошедшем на площадке Региональной службы коммуникации, заявил аким Мангистауской области Серикбай Утелгенович Трумов, передает Zakon.kz.

Восстановительные работы в городе Арыс поручены вести восьми строительным компаниям региона. Это ТОО "Оңдасын Строй", ТОО "Ақ жол құрылыс", ТОО "Альянс ЛТД", ТОО "Актау БС Строй", ТОО "АС құрылыс", ТОО "Айком ЛТД", ТОО "Шебер Құрылыс".

Необходимо также отметить, что к строительным работам будут привлечены безработные жители города Арыси.

На сегодняшний день строительные работы ведутся темпами. Строители, оснащенные необходимой техникой, уже приступили к строительным работам. Конкретно уже начаты ремонтные работы 12 домов, 5 улиц и восстановление 1 жилого дома.

Для ведения ремонтных работ мобилизовано 50 человек, и количество людей с каждым днем доводится да нужного объема. 2 июля были доставлены необходимые материалы, в том числе 12 тысяч м² шифера, 140 м³ древесного материала, были доставлены в первую очередь материалы для ремонта крыши домов. Также взяты замеры и подготавливаются окна в домах, расположенных на 5 улицах. Начиная с сегодняшнего дня, начата их установка в жилых домах 2 улиц.

- Президент РК Қ.Тоқаев дал Правительству и акимам областей специальные задания по восстановлению города Арыси. Мангистауская область закреплена ответственной за четвертый сектор. На данной территории расположены 8 улиц, 331 дом, а ремонту подлежат 275 домов, не подлежат восстановлению, то есть требуется заново построить 3 дома. Это все частные дома.

Ответственным за данные работы назначен заместитель акима области Килыбай Нурдаулет Игиликович. Кроме этого, в состав рабочей группы вошли представители девяти экспертных учреждений, которые побывали в городе Арыси, где ознакомились и изучили выделенный нашей области сектор и подготовили полные дефектные акты пострадавших домов.

- Ремонтные работы запланировано закончить до первого августа текущего года, - сказал глава региона С.Трумов.

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