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150 детей из Арыси бесплатно отдохнут в лагерях на берегу Каспийского моря

Госслужащие, врачи и учителя, нефтяники и работники крупных предприятий региона перечислили однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим от взрывов.

Фото : Zakon.kz3 июля 2019, 21:04

Запланирована организация летнего отдыха 50 детей из г. Арыси в период с 16 по 30 июля в детском лагере "Балдәурен" в г. Актау и 100 детей будут отдыхать в лагере "Алау", передает Zakon.kz.

Необходимо отметить, что государственные служащие, врачи и учителя, нефтяники и работники крупных предприятий нашего региона перечислили свой однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим от взрывов.

В целях оказания поддержки жителям города Арыси в областном и районном филиалах партии "Nur Otan", а также в молодежных ресурсных центрах, при КГУ "Общественное согласие" при областном филиале Ассамблеи народа Казахстана и на базе благотворительного фонда "Мы люди – мы вместе" открыты пункты сбора гуманитарной помощи. В данных пунктах было собрано 8 тонн одежды, 6 тонн продуктов питания, железной дорогой 27 июня был отправлен первый гуманитарный груз.

Гуманитарный груз состоит из продуктов питания и одежды, лекарственных препаратов, средств гигиены и предметов первой необходимости. Эти мероприятия находят свое продолжение.


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