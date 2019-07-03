В Актау романтика приняли за суицидника

Парень пытался спуститься с крыши по проводам на восьмой этаж.

В Актау горе-романтик перепугал весь город. Он поссорился с возлюбленной и решил проникнуть в ее квартиру весьма экстремальным способом: спуститься с крыши дома на восьмой этаж по проводам кабельного телевидения, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК

25-летний "Ромео" рассказал, что хотел попасть в квартиру через балкон и помириться с подругой. Ему даже удалось спуститься на один пролет. Но на девятом этаже его заметили соседи и подняли панику. Люди стали отговаривать парня, думая, что он собирается покончить жизнь самоубийством. Крик прохожих услышали полицейские, которые в тот момент находились на дежурстве. Инспекторы поспешили на помощь очевидцам и вместе с ними затащили неудачливого влюбленного за ремень. Правда, романтик до последнего сопротивлялся, держась за провода. После признался: он сам был в шоке от произошедшего.

Куаныш Сансыбаев, инспектор дорожно-патрульной полиции г. Актау:

– Мы услышали крик женщины, был мужчина на крыше. Мы с напарником отреагировали на это, по-быстрому поднялись на крышу. Бывает страх, но прежде всего – это наша работа, спасти людей. Он пытался разговаривать со своей девушкой с балкона. Он хотел спуститься вниз на ее балкон.

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