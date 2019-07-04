Сколько времени ребенок находился в яме туалета, неизвестно.

3 июля двухлетняя девочка упала в уличный туалет в Павлодаре. Несчастный случай произошел по улице Алматинской, 22, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

- 3 июля в 13:25 поступило сообщение о том, что по адресу Алматинская, 22 в Павлодаре в дворовый туалет упала двухлетняя девочка, - рассказали в областном ДЧС. – На место выехали одна единица техники и четыре спасателя. Спасатели вскрыли пол туалета. Спустившись вниз при помощи альпинистского снаряжения, достали ребенка и передали медикам.

- По первой категории срочности бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через восемь минут после поступления вызова, - сообщили в управлении здравоохранения. - Ребенок 15.04.2017 года рождения госпитализирован в соматическое отделение детской областной больницы.

Сколько времени ребенок находился в яме туалета, неизвестно.

На этой неделе в Павлодаре произошло аналогичное ЧП: в колодец по улице Российской упал 12-летний мальчик.

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