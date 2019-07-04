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Велосипедист сбил коляску с младенцем

На скорой помощи мальчик был доставлен в травматологическое отделение детской областной больницы.

Фото : pixabay.com4 июля 2019, 01:57

В Павлодаре вечером 2 июля велосипедист сбил коляску, ребенок доставлен в областную детскую больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Инцидент произошел на Лермонтовском спуске к Иртышу 2 июля в 19:30. Как сообщили в управлении здравоохранения, женщина прогуливалась с коляской, в которой находился ее девятимесячный сын, когда коляску сбил велосипедист.

- Из-за удара коляска перевернулась, ребенок выпал из нее, - уточнили в ведомстве. – На скорой помощи мальчик был доставлен в травматологическое отделение детской областной больницы. Он получил подкожную гематому теменной области головы справа. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Ребенок выписан на амбулаторное лечение.


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