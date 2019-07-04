Стала известна позиция DAZN по следующему сопернику Головкина

Малыш получил подкожную гематому теменной области головы справа.

Журналист Boxing247.com Джеймс Слэтер считает, что стриминговой платформе DAZN может быть интересен не только третий бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

По мнению автора, DAZN нравится возможный бой Головкина с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.

- Похоже, теперь всё зависит от "Канело" и от того, что он хочет делать дальше. DAZN же хочет, чтобы на большой мексиканский праздник состоялся большой бой: классический мексиканский воин Мунгия против второго бойца в среднем весе - Головкина. Это было бы здорово. Они уже были близки к тому, чтобы подраться в мае прошлого года, но тогда комиссия сказала Мунгие "нет", посчитав, что у него мало опыта, - пишет Слэтер в своей колонке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!