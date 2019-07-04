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Стала известна позиция DAZN по следующему сопернику Головкина

Малыш получил подкожную гематому теменной области головы справа.

Фото : Sports.kz4 июля 2019, 06:14

Журналист Boxing247.com Джеймс Слэтер считает, что стриминговой платформе DAZN может быть интересен не только третий бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

По мнению автора, DAZN нравится возможный бой Головкина с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.

- Похоже, теперь всё зависит от "Канело" и от того, что он хочет делать дальше. DAZN же хочет, чтобы на большой мексиканский праздник состоялся большой бой: классический мексиканский воин Мунгия против второго бойца в среднем весе - Головкина. Это было бы здорово. Они уже были близки к тому, чтобы подраться в мае прошлого года, но тогда комиссия сказала Мунгие "нет", посчитав, что у него мало опыта, - пишет Слэтер в своей колонке.


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