Стала известна позиция DAZN по следующему сопернику Головкина
Малыш получил подкожную гематому теменной области головы справа.
Фото : Sports.kz4 июля 2019, 06:14
Журналист Boxing247.com Джеймс Слэтер считает, что стриминговой платформе DAZN может быть интересен не только третий бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.
По мнению автора, DAZN нравится возможный бой Головкина с чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.
- Похоже, теперь всё зависит от "Канело" и от того, что он хочет делать дальше. DAZN же хочет, чтобы на большой мексиканский праздник состоялся большой бой: классический мексиканский воин Мунгия против второго бойца в среднем весе - Головкина. Это было бы здорово. Они уже были близки к тому, чтобы подраться в мае прошлого года, но тогда комиссия сказала Мунгие "нет", посчитав, что у него мало опыта, - пишет Слэтер в своей колонке.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4976298-408aa289eda72b9a63f1122472c24df1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...