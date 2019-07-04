Покорен атмосферой и теплотой - Байбек о Шымкенте

Было очень приятно пообщаться с жителями Шымкента - Байбек.

Бывший аким Алматы Бауржан Байбек прогулялся по новому пешеходному центру Шымкента с акимом города Габидуллой Абдрахимовым. Публикацию Байбек разместил в Instagram, передает Zakon.kz.

- Город мне очень понравился своей особой атмосферой и неповторимой теплотой. Много зелени, цветов, очень чисто и светло. Сегодня Шымкент модернизируется по западным стандартам с приоритетом для пешеходов. Как и в Алматы создаются комфортные общественные пространства, уютные уголки для отдыха, дающие прохладу сухие фонтаны. Многочисленные кафе и рестораны манят к себе большое количество гостей, - написал Бауржан Байбек.

Особенно заметно, по словам бывшего акима Алматы, очень дружелюбное отношение горожан, приоритет семье и воспитанию детей.

- Было очень приятно пообщаться с жителями Шымкента. Чувствуется, что Габидулла, по-настоящему "народный" аким, вызывающий доверие. Рад, что в нашей стране становится все больше городов, дружелюбных и комфортных для человека. Желаю шымкентцам и мэру города дальнейших успехов и процветания! - пожелал Байбек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бауыржан Байбек (@baibekbk) 3 Июл 2019 в 10:17 PDT

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