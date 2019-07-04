Два мальчика утонули в Урале в Атырауской области

C начала года в области утонуло четверо детей.

Фото : Pixabay

Два мальчика утонули в Урале в Атырауской области, передает Казинформ. - Подростки, 2004 и 2005 года рождения, купались в необорудованном месте. Не справились с течением и утонули. Тела ребят обнаружили спасатели Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК и сотрудники районной рыбинспекции, прибывшие к месту трагедии, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона. C начала года в области утонуло четверо детей.

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