Два мальчика утонули в Урале в Атырауской области
C начала года в области утонуло четверо детей.
Фото : Pixabay4 июля 2019, 07:07
Два мальчика утонули в Урале в Атырауской области, передает Казинформ.
- Подростки, 2004 и 2005 года рождения, купались в необорудованном месте. Не справились с течением и утонули. Тела ребят обнаружили спасатели Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК и сотрудники районной рыбинспекции, прибывшие к месту трагедии, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
C начала года в области утонуло четверо детей.
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