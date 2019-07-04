Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два мальчика утонули в Урале в Атырауской области

C начала года в области утонуло четверо детей.

Фото : Pixabay4 июля 2019, 07:07

Два мальчика утонули в Урале в Атырауской области, передает Казинформ.

- Подростки, 2004 и 2005 года рождения, купались в необорудованном месте. Не справились с течением и утонули. Тела ребят обнаружили спасатели Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК и сотрудники районной рыбинспекции, прибывшие к месту трагедии, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

C начала года в области утонуло четверо детей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты