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Facebook и Instagram полностью восстановили работу

Соответствующие сообщения обе сети разместили в своих Twitter-аккаунтах.

Фото : Pixabay4 июля 2019, 07:19

Сотрудники компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и другие приложения, полностью восстановили их нормальную работу после сбоя, передает ТАСС.

Как отмечают представители Facebook, некоторые пользователи ранее "столкнулись с трудностями при загрузке или отправке рисунков, видео и других файлов" через соцсети и приложения компании. В сообщении констатируется, что "проблема уже устранена" и сервисы Facebook должны быть доступны "на 100% для всех".

Аналогичное заявление размещено в Twitter сети Instagram, которая принадлежит Facebook. Ранее сбой в сетях Facebook и Instargam были зафиксирован сервисом Downdetector, отслеживающим работу популярных интернет-ресурсов. Больше всего на неполадки жаловались пользователи в США и Нидерландах.

Американский отраслевой интернет-портал The Verge в среду привел слова представителя Facebook, который сообщил, что причиной сбоя была некая ошибка, допущенная при "регулярном техническом обслуживании". Он не привел подробностей. Пресс-службы соцсетей Facebook и Instagram пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой разъяснить причины имевших место неполадок.


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