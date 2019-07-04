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Колонию, где содержится Гульнара Каримова, проверит минюст Узбекистана

Ранее дочь Каримовой написала, что ее мать не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением.

Фото : vlast.kz4 июля 2019, 07:31

Министерство юстиции Узбекистана начало изучение в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова, пишет Газета.uz.

Изучения начато в связи с сообщениями интернет-ресурсов и в социальных сетях, касающихся условий содержания осужденной, отбывающей наказание в соответствии с решением суда, говорится в сообщении.

Минюст призвал СМИ и пользователей соцсетей "не распространять различную необоснованную информацию по данному вопросу". Ведомство обещает предоставить информацию по результатам изучения.

Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением, оказываемым начальницей колонии.

Иман Каримова утверждает, что из-за опасений о состоянии ее матери суд в Швейцарии задерживает возврат средств со счетов Гульнары Каримовой.


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