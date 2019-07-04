Максимальное наказание получил шымкентец за убийство пожилых супругов

Расправу над известными в городе предпринимателями убийца учинил в феврале 2019 года. На преступление пошел, потому что не хватало денег на свадьбу

В Шымкенте завершен судебный процесс по нашумевшему делу о жестоком убийстве супругов-предпринимателей. Осужденному за двойное убийство Ерсултану Кулахметову назначено максимальное наказание - 25 лет лишение свободы, сообщает Sputnik Казахстан.

Убийство, всколыхнувшее город

Утром 6 февраля 2019 года Шымкент потрясло известие о кровавой расправе над пожилыми супругами, зверски убитыми в собственном доме в центре города.

64-летний глава семейства был расстрелян выстрелами в голову (впоследствии судмедэкспертиза изъяла из слепой раны в черепе потерпевшего 31 дробину). Его 62-летняя супруга получила множественные ножевые ранения в область груди и шеи. Удары были такой силы, что у женщины оказались сломаны несколько костей.

Как установили полицейские, преступник или преступники видимо неплохо знали своих жертв, во всяком случае хорошо ориентировались в доме погибших - трехэтажном элитном особняке.

Из дома злоумышленники похитили деньги и золотые изделия примерно на четыре миллиона тенге. Причем сейф был открыт ключом, который, возможно, похититель забрал у хозяев. В то же время, как выяснили полицейские с помощью родственников, в доме имелись и еще большие сбережения, ценности. Но они остались не тронутыми.

Было известно, что погибшие муж и жена имели по собственному коммерческому предприятию, вели успешный бизнес. Одной из главных особенностей преступления стал тот факт, что в доме находилась еще и 14-летняя девочка – внучка погибших супругов. Она гостила у бабушки с дедом. Однако девочка была в шоковом состоянии, и не смогла рассказать о произошедшем ничего существенного.

По ее словам, удалось лишь выяснить, что ночью она услышала какие-то крики и шум. Решила, что бабушка ссорится с дедушкой. Очень испугалась и с головой укрылась в постели под одеялом. Потом она уснула, но ночью проснулась и пошла искать бабушку. Нашла обоих родственников лежащими в лужах крови. В страхе позвонила маме.

Преступник оставляет след

Сыщикам сразу удалось установить, что проникновение в дом произошло через пластиковое окно первого этажа. Рама форточки на кухне оказалась взломана. На стоящем под окном холодильнике полицейские обнаружили четкий след от ботинка. При опросе соседей выяснилось, что в некоторых близь лежащих домах имеются камеры видеонаблюдения, установленные в том числе и с обзором улицы. По записям буквально шаг за шагом, оперативники увидели весь путь предполагаемого убийцы.

Выяснилось, что около десяти часов вечера молодой человек, лет 30-ти, с медицинской маской на лице и с сумкой в руках прошел в сторону дома. Спустя примерно 30-40 минут, он тем же путем ушел обратно до дороги. Здесь он сел в такси и уехал. Уже на следующий день полицейские разыскали таксиста. Он назвал им адрес, по которому отвез клиента. Полицейские начали обходить этот район. Уже 16 февраля, подозреваемый был установлен и задержан. Это был 28-летний житель Шымкента Ерсултан Кулахметов.

А девочку он пожалел

На первом же допросе он во всем сознался. Сообщил, что раньше работал у потерпевших личным шофером. Хорошо знал всю семью, не раз бывал в доме у хозяина. Потом уволился, перешел на другую работу. А недавно собрался жениться, понял, что денег ему не хватает. Решил исправить положение налетом на дом бывшего работодателя. Причем сразу планировал и убийство хозяев.

Для этого на базаре без всяких документов приобрел у неизвестного лица охотничье ружье с двумя дробовыми зарядами. В ночь на 5 февраля, сложив ружье в сумку и надев медицинскую маску, отправился на дело.

Без особых проблем перемахнул через высокий забор. Отверткой взломал окно на кухне. Уже забравшись в дом, услышал доносившийся звук телевизора. Понял, что в гостиной кто-то есть. Пошел на звук. В зале перед телевизором сидел хозяин. Ерсултан резко вошел в комнату и выстрелил ему прямо в лицо. Мужчина так и остался сидеть в кресле. Затем Ерсултан направился в сторону спальни, где, как он предполагал, оставалась хозяйка. Но в спальне он увидел не только женщину, но и свернувшуюся на кровати девочку. В ружье у налетчика еще оставался один заряд с дробью, которым он планировал покончить с супругой бизнесмена.

Однако, решившись на убийство взрослых, он в этот миг вдруг пожалел девочку. Во всяком случае, как утверждал на следствии и суде сам Кулахметов, он не стал стрелять именно потому, что побоялся причинить вред ребенку. Поэтому он быстро прошел на кухню и взял здесь большой нож. В коридоре показалась хозяйка. Разбуженная выстрелом, она шла проверить в чем дело. Нападения она не ожидала. Ерсултан нанес ей около 20 ранений. Потом вытащил из кармана убитого мужчины ключ от сейфа, и забрал все, что там было. Спокойно вышел через парадные двери, и покинул место преступления. На такси доехал почти до дома. Воспользоваться награбленным не успел. Слишком быстро его взяла полиция.

Приговор максимально суровый

Специализированный межрайонный уголовный суд Шымкента признал Ерсултана Кулахметова виновным в умышленном корыстном убийстве двух человек, в разбойном нападении и незаконном обращении с оружием. По особо тяжкому преступлению – двойному убийству, он был приговорен к 25 годам заключения. Срок ему предстоит отбывать в колонии максимальной безопасности (строгий режим). Приговор пока не вступил в законную силу.

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