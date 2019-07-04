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Роль Русалочки досталась темнокожей актрисе

Решение было принято режиссером проекта и студией Disney.

Фото : chloexhalle4 июля 2019, 08:57

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма "Русалочка" 1989 года досталась темнокожей актрисе Холли Бэйли, передает Lenta,ru.

Решение было принято режиссером проекта Робом Маршаллом и студией Disney.

- После масштабных поисков стало ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием, плюс роскошным голосом. То есть всеми необходимыми качествами для этой роли, - отметил Маршалл.

В актерский состав также вошли Джейкоб Тремблей и Аквафина. В настоящее время ведутся переговоры с Мелиссой МакКарти, ожидается, что она сыграет ведьму Урсулу.

Сценаристом проекта выступит Джейн Голдман, работавшая над созданием кинокартины "Дом странных детей Мисс Перегрин" и "Женщина в черном". Музыку к "Русалочке" напишут Алан Менкен и Лин-Мануэль Миранда.

Холли Бэйли является участницей музыкальной группы Chloe x Halle, которую продюсирует Бейонсе.


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