Посол Японии посетил строящийся объект компании "Stroiklass"

В рамках встречи гостям были продемонстрированы шоу румы и офисные помещения ЖК.

Посол Японии в РК Тацухико Касаи посетил строящийся объект компании "Stroiklass". Встреча прошла в рамках долгосрочного сотрудничества компании с посольством Японии и Казахстанско-Японским центром. Напомним, что ранее компанию посещал предыдущий посол Японии господин Итиро Кавабата и депутаты верхней палаты сената Японского государства.

Сотрудничество Компании "Stroiklass" и японского центра началось с бережливого производства КАЙДЗЕН. Философия КАЙДЗЕН подразумевает постоянное улучшение на производстве. В ходе внедрения КАЙДЗЕН компания проявила усердие и достигла неплохих результатов. Например в прошлом году компания получила "черный пояс" по бизнесу. Такого звания не имеет ни одна компания по Казахстану. Также компания получила 3 сертификата - уровень 1 кю, "Best Challenger" - за преодоление преград и за активное участие в проекте "Кайдзен".

Японская делегация пришла в составе трех человек - КАСАИ Тацухико - Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК, ИСИБИКИ Юкио - Первый секретарь Посольства Японии в РК и ТАНАКА Юма - Атташе по экономическим вопросам Посольства Японии в РК. Хотелось бы отметить что господин посол очень хорошо говорит по русски, он высоко оценил качество строительства ЖК "Коркем Tower". Он интересовался ценами и тенденциями строительной сферы и проектировании планировок по городу Астана.

В рамках встречи гостям были продемонстрированы шоу румы и офисные помещения ЖК. Также представителям Японии в Казахстане было предложено подняться на крышу здания и полюбоваться видом на город с высоты птичьего полета. Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере, были обсуждены важные вопросы сотрудничества. В конце встречи была обговорена дата следующей официальной встречи, которая была назначена на сентябрь 2019 года.

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