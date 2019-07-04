Казахстанцы могут поступить в магистратуру и докторантуру PHD бесплатно

Выпускники Satbayev University востребованы в качестве руководителей и ведущих специалистов на предприятиях в приоритетных областях экономики.

Поступление в магистратуру и докторантуру PhD для многих является серьезным шагом. Важно понимать, что данное обучение – это не просто следующая ступень образования после окончания вуза. Выпускники магистратуры и докторантуры становятся специалистами качественно нового уровня.

Обучение в магистратуре и докторантуре Satbayev University гарантирует элитное техническое образование. Программы построены на практически ориентированной образовательной базе и дают широкие карьерные перспективы. Обучение предполагает участие в научных проектах университета под руководством ведущих специалистов в приоритетных областях науки и бизнеса.

Стоит отметить, в этом году Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA-Ranking) оценило Satbayev University на 95,78 баллов из 100, что обеспечило университету первое место в рейтинге. Признание лидерства в престижном рейтинге стало закономерным результатом плодотворной работы, которую вуз ведет последние несколько лет. Также университет получил почетную премию "Лидер науки" в номинации "Лидер по количеству научных публикаций в сборнике "Web of Science Core", которая была присвоена за впечатляющий объем статей, опубликованных в престижных базах данных. Только за последние пять лет ученые Политеха издали 841 статью в базах данных Scopus и 575 статей – в Web of Science.

Для магистрантов и докторантов

Магистрантам Satbayev University предлагает профильную магистратуру продолжительностью от 1 до 1,5 лет. Она предназначена для специалистов, желающих приобрести новые знания и навыки с целью карьерного роста.

Также есть двухгодичная научно-педагогическая программа для обучающихся, которые планируют развиваться в сфере науки и образования. Ведется продуктивное сотрудничество со многими зарубежными вузами и отечественными предприятиями.

Будущим докторантам PhD Satbayev University предлагает лучшие условия для научной работы. У нас есть высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, международные программы обмена и стажировки с возможностью обучения в 113 ведущих зарубежных университетах по всему миру.

Особенность программы обучения в докторантуре – наличие двух научных руководителей, один из которых представляет зарубежный университет.

Докторантам ежегодно читают лекции приглашенные зарубежные профессора. Благодаря обширным международным связям университета учащиеся имеют возможность выезжать на обучения и стажировки в зарубежные вузы и исследовательские центры.

Подробно о грантах магистратуры и докторантуры можно узнать по ссылке.

Инфраструктура

Магистранты и докторанты Satbayev University работают на зарубежном передовом оборудовании. В работе им помогает первый в Центральной Азии Суперкомпьютер, который является отличной базой для получения практического опыта.

В университете функционирует международная производственная лаборатория FabLab, которая принимает заказы для машиностроения, электроники, зеленой энергетики, аддитивных технологий, робототехники и др.

На территории университета функционируют три научно-производственные лаборатории, инженерный центр и ремонтно-механический цех. Всемирно известные компании имеют на базе Satbayev University свои научные лаборатории. Среди них такие гиганты индустрии, как Siemens, Apple, IBM, HP и Казатомпром.

Карьера и повышение квалификации

Выпускники Satbayev University востребованы в качестве руководителей и ведущих специалистов на предприятиях в приоритетных областях экономики.

Один из лучших показателей по трудоустройству своих выпускников в Казахстане показывает наш университет. Магистранты КазНИТУ им. К.И. Сатпаева имеют возможность пройти практику у многочисленных компаний-партнеров (всего 450 компаний), а 88 процентов выпускников устраиваются работать в те же организации, где проходили практику. Среди наших партнеров такие гиганты индустрии, как Microsoft, Siemens, Chevron, Казатомпром, КазМунайГаз, Казахмыс и другие.

Обеспечение жильем

У обучающихся, которые поступают в Satbayev University из других регионов Казахстана, нет проблем с жильем. В общежитиях нашего университета всегда есть свободные места. Кампусы соответствуют современным нормам и требованиям для проживания.

Теперь у людей, которые хотят значительно повысить свою квалификацию, появилась реальная возможность получить дорогостоящее качественное образование совершенно бесплатно.

Узнайте больше информации о магистратуре и докторантуре.

Контакты магистратуры:

+7 (727) 320 41 23

+7 (777) 398 18 57

grad@satbayev.university

Контакты докторантуры:

+7 (727) 320 40 71

+7 (777) 398 18 57

phd@satbayev.university

www.satbayev.university

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!